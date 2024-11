Ryanair abre duas novas rotas no Porto para Roma e Tânger

A Ryanair anunciou, esta terça-feira, duas novas rotas no aeroporto Francisco Sá Carneiro, para Roma e Tânger, na sua programação de inverno no Porto, em que operará 55 rotas com 12 aviões baseados.

"A programação de inverno 2024 da Ryanair para o Porto será operada com 12 aviões baseados, representando um investimento de 1.200 milhões de dólares [1.101 milhões de euros] e apoiando mais de 4.400 empregos na região, incluindo 360 empregos diretos na Ryanair", refere a companhia aérea irlandesa em comunicado.

A programação da companhia este inverno no Porto conta com um total de 55 rotas, já incluindo os dois novos destinos - Roma (Fiumicino), em Itália, e Tânger, em Marrocos -, que a Ryanair destaca que reforçarão a posição do aeroporto Francisco Sá Carneiro "como um importante 'hub' de viagens europeu".