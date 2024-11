A “inquietude” criativa de Francisco Tropa exposta em Serralves

“Os artistas trabalham, porque não conseguem não trabalhar. É uma espécie de necessidade”, diz-nos Francisco Tropa. O artista que reúne pela primeira vez em Portugal a sua obra numa exposição monográfica explica que os criadores “não conseguem ficar quietos”.

É esta “inquietude de construir coisas”, como diz que o tem movido ao longo dos anos e que mostra agora na exposição que abre sexta-feira ao público no Museu de Serralves, no Porto.

ⒶMO-TE é uma exposição que ocupa três salas da ala direita do museu, explica Francisco Tropa ao Ensaio Geral da Renascença, mas que começa na biblioteca do museu onde estão as obras iniciais do artista.

“Tem assim um pouco o ambiente de um museu da ciência, com muitos objetos, alguns textos, imagens fotográficas. Nessa sala reúno esse núcleo de trabalho mais antigo”, descreve Tropa.

Nas outras salas do museu estão “dois projetos, um deles já antigo” e um projeto mais recente criado “nos últimos 4 anos”, explica o artista.