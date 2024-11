Procuram-se obras do pintor Júlio Pomar

É um apelo público para “instituições, públicas ou privadas, e a todos os colecionadores que possuam pinturas” de Júlio Pomar.

O Atelier-Museu Júlio Pomar (AMJP) procura obras do artista português, que morreu em maio de 2018, para a realização do terceiro volume do Catálogo Raisonné.

Em causa estão obras “realizadas entre 1985 e 2018”, indica o comunicado do AMJP, sejam elas em “óleo, acrílico, guache, aguarela, colagem ou outro, sobre tela, papel ou outro”. A quem disponha dessas obras pede-se que “preencha o formulário” disponibilizado para o efeito no site do museu ateliermuseujuliopomar.pt

O AMJP está a juntar informação para a publicação do catálogo que reúne a obra completa de Júlio Pomar. “Este III Catálogo Raisonné pretende dar continuidade aos dois volumes anteriores, coordenados pelo crítico de arte Alexandre Pomar e publicados pela editora francesa Éditions de La Différence, em 2004”, lê-se no comunicado.

Segundo Sara Antónia Matos, diretora do AMJP, “a realização de um Catálogo Raisonné é um projeto fundamental para um museu monográfico como o Atelier-Museu Júlio Pomar. Exigindo um extenso trabalho de investigação, este volume do catálogo abre ainda mais a possibilidade de uma reflexão sobre as várias relações internas e caminhos abertos pela obra de Pomar”.

Este último volume do catálogo que tem a coordenação das historiadoras da arte Joana Baião e Rita Salgueiro, “inclui unicamente pinturas e pretende abarcar as últimas décadas de produção de Júlio Pomar, permitindo uma leitura sistematizada da totalidade da sua obra”, indica o comunicado.