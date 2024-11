Maluma com concerto em Lisboa em abril de 2025

O cantor colombiano Maluma regressa a Portugal em abril do próximo ano, para um concerto em Lisboa no âmbito da digressão "+PRETTY +DIRTY", anunciou esta segunda-feira a promotora Everything is New.

O espetáculo de Maluma está marcado para 06 de abril de 2025 na MEO Arena e os bilhetes estarão à venda a partir das 10h00 de sexta-feira.

"Com a sua combinação única de ritmos latinos e pop, Maluma promete oferecer um espetáculo cheio de surpresas, onde os espectadores poderão viver uma experiência musical inigualável. Esta "tour" é a oportunidade perfeita para que os fãs de Maluma vivam uma noite histórica", refere a promotora, num comunicado hoje divulgado.

Juan Luis Londoño Arrias, conhecido como Maluma, que é também compositor, ator e modelo, "tornou-se um dos artistas de maior impacto na música urbana e um ídolo da música latina a nível global".

Responsável por temas como "Según Quién", "Borro Cassette", "Hawái", Maluma venceu em 2018 um Grammy Latino de Melhor Álbum Pop Vocal com "FAME".

O sexto e mais recente álbum de estúdio de Maluma, "Don Juan", foi editado no ano passado.

Já gravou com artistas como Anitta, Madonna, Ricky Martin, Flo Rida e Shakira.

Com a família criou uma fundação, El Arte de Los Sueños, dedicada "a formar jovens em situações vulneráveis na Colômbia em canto, dança e percussão, promovendo a arte urbana como ferramenta de transformação social que lhes permite construir um projeto de vida baseado no respeito, na superação das adversidades, na alegria e na criatividade".

Os bilhetes para o concerto de Maluma em Lisboa em abril de 2025 custam entre os 49 e os 80 euros.

Na quarta-feira, às 10h00, começa uma pré-venda, acessível aos subscritores da "newsletter" da promotora Everything is New.