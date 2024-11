Roubadas duas obras de Andy Warhol da série "Rainhas" nos Países Baixos

Duas obras do artista norte-americano Andy Warhol de uma série sobre rainhas criada nos anos 1980 foram roubadas de uma galeria de arte em Oisterwijk, nos Países Baixos.

Os intrusos assaltaram a MPV Gallery durante a noite usando explosivos potentes, segundo o proprietário, Mark Peet Visser, levando quatro serigrafias da série "Reigning Queens" de Warhol que iriam ser vendidas numa feira de arte em Amesterdão.

Andy Warhol criou as obras na década de 1980, retratando quatro rainhas daquela época: a britânica Elizabeth II, a dinamarquesa Margrethe II, a holandesa Beatrix, e a rainha Ntombi Twala da Suazilândia.

Os retratos das rainhas Elizabeth e Margrethe foram roubados, enquanto os das outras duas foram deixados na rua, disse Visser à televisão pública NOS.

O galerista relatou que se tratou de um "roubo planeado" e explicou que os ladrões não conseguiram levar todas as obras da série de Warhol, pois as imagens de videovigilância mostraram que não cabiam no veículo usado.

Apesar de não terem conseguido levar todas as serigrafias, o galerista lamentou que as quatro peças tenham ficado "irremediavelmente danificadas" quando foram retiradas das molduras, considerando o resultado "uma grande perda".

A forte explosão arrancou a porta da entrada da galeria e deixou destroços e vidros espalhados tanto no interior do edifício como na rua.