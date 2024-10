“Revolução”, de Hugo Gonçalves, vence o Prémio Literário Fernando Namora

O romance “Revolução”, de Hugo Gonçalves, é o vencedor do Prémio Literário Fernando Namora, com o valor pecuniário de 15 mil euros. O anúncio foi feito esta quinta-feira pela Estoril Sol, que promove o galardão.

De acordo com o júri, presidido por Guilherme d’Oliveira Martins, “Revolução” é um livro que se “impõe literariamente”.

“Com um estilo direto, fluído e comunicativo e com uma linguagem que se alia à expressão do tempo e dos seus atores sociais, Revolução é um livro que se impõe literariamente, graças ao modo como liga ‘pontas soltas’ da história portuguesa recente, mantendo sempre, no entanto, o desenho narrativo de personagens contraditórias, heroicas ou trágicas, fortes ou fracas, e cujos perfis interpelam e comentam os leitores atuais do romance e as suas respetivas posições ideológicas”, lê-se no comunicado enviado à Renascença.

Para a editora, Clara Capitão, “a atribuição do Prémio Literário Fernando Namora a Revolução confirma o que pressenti como editora deste livro: que é um dos romances mais ambiciosos das últimas décadas a versar sobre a história contemporânea de Portugal”.

“Através de uma poderosa saga familiar, Hugo Gonçalves cria um fresco impressionante da segunda metade do século XX, com o 25 de Abril no epicentro”, acrescenta a editora.

Hugo Gonçalves, 48 anos, natural de Sintra, é autor de vários romances e foi finalista do Prémio Literário Fernando Namora, em 2019, com a obra “Filho da Mãe”.

Guionista da série “Rabo de Peixe”, da plataforma Netflix, é autor das obras “Deus Pátria Família”, que foi semifinalista do Prémio Oceanos, e “O Coração dos Homens”.