Lisboa celebra 90 anos do Parque Florestal de Monsanto com atividades abertas à população

O Parque Florestal de Monsanto celebra 90 anos de existência como "pulmão verde" da cidade de Lisboa e a festa de aniversário será na sexta-feira, com várias atividades abertas à população, informou esta quinta-feira a câmara.

O evento "Parabéns, Monsanto!" vai ocorrer ao longo de todo o dia de sexta-feira, 1 de novembro, em diversos locais do parque florestal, com "uma série de atividades ao ar livre", referiu a Câmara Municipal de Lisboa, destacando a realização de uma prova de corrida estafeta de 15 quilómetros e uma caminhada guiada.

As duas atividades destinam-se a quem deseja explorar a paisagem do Parque Florestal de Monsanto "de forma ativa e participativa", pretendendo a caminhada juntar "famílias e grupos a redescobrir a riqueza natural e histórica de Monsanto, com orientação especializada sobre a flora e a fauna locais, a par da plantação de 90 árvores no final do percurso".

De acordo com o município, a festa de aniversário conta ainda com exposições e oficinas dedicadas à sustentabilidade, um magusto tradicional, música ao vivo e "uma performance artística ao cair da noite".

Toda a programação está disponível no "site" do município (https://informacao.lisboa.pt/agenda/o-que-fazer/parabens-monsanto) e a participação é gratuita, para "fortalecer a relação da comunidade com o Parque de Monsanto".

Outrora denominado de Monte-Santo, o Parque Florestal de Monsanto tem uma área global de 1.000 hectares, o que corresponde a cerca de 10% do concelho de Lisboa, e é reconhecido como o "pulmão verde" da cidade, integrando o território de sete das 24 freguesias, nomeadamente Benfica, São Domingos de Benfica, Campolide, Campo de Ourique, Belém, Ajuda e Alcântara.

A criação do Parque Florestal de Monsanto surgiu com o decreto-lei nº 24625, promulgado em 01 de novembro de 1934, imputando a sua execução à Câmara Municipal de Lisboa, sob fiscalização do Governo, então Estado Novo, e atribuindo à Direção-Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas a responsabilidade dos trabalhos de arborização.

Assinalando os 90 anos deste grande espaço verde, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), realçou que "o Parque Florestal de Monsanto é muito mais do que uma área verde de grandes dimensões em Lisboa, é um verdadeiro tesouro ecológico e cultural da cidade, um oásis de biodiversidade, que importa valorizar e salvaguardar".

"Queremos que este seja, cada vez mais, um espaço de excelência em termos ambientais, numa cidade que assumiu a ambição de ser neutra em carbono até 2030, mas também um local de eleição dos lisboetas para os seus momentos de lazer, de prática desportiva e de aprendizagem", defendeu Carlos Moedas, citado em comunicado.

Também o vereador responsável pelo pelouro da Estrutura Verde, Ângelo Pereira (PSD), assinalou que "Monsanto é um espaço único, que está no coração de todos os lisboetas e que, por isso, merece ser amado e preservado por todos".