Pinturas da Sala das Descobertas do Palácio de Mafra vão ser restauradas

É uma intervenção que deverá decorrer até junho do próximo ano. As pinturas murais da Sala das Descobertas do Palácio Nacional de Mafra vão ser alvo de restauro, fruto de um protocolo assinado entre a Museus e Monumentos de Portugal, E.P.E., e a Fundação Millenium bcp

O protocolo prevê a intervenção nas pinturas da autoria de Cirilo Volkmar Machado e a sua valorização museológica, explica em comunicado a Museus e Monumentos de Portugal, E.P.E.

“A operação de conservação e restauro dos elementos decorativos passará pela consolidação, limpeza e integração pictórica, tendo em vista garantir a sua integridade e longevidade”, lê-se na nota.

O comunicado indica também que “a intervenção prevê ainda a valorização da sala com a introdução de elementos artísticos da autoria do pintor Rui Macedo, em diálogo com os elementos originais, permitindo uma releitura contemporânea deste espaço”.

Considerado “um dos mais emblemáticos espaços do Edifício Real de Mafra”, esta Sala das Descobertas começou a ser pintada em 1795/96, mas os trabalhos foram interrompidos “abruptamente com a partida da Família Real para o Brasil em 1807”.

“A pintura do teto, datada de 1798, representa uma das primeiras evocações da história de Portugal através da perspetiva do poeta Luís de Camões, com destaque para as figuras de Vasco da Gama vencendo o Adamastor, Pedro Álvares Cabral, “descobridor do Brasil”, Cristóvão Colombo e o Infante D. Henrique”, explica o comunicado.

Numa altura em que decorrem as comemorações do quinto centenário do nascimento do poeta Luís Vaz de Camões, “esta intervenção vem homenagear a obra do poeta restaurando o brilho e a cor” de uma obra inspirada em Os Lusíadas.

O restauro terá “o valor global estimado de 100 mil euros”, 60 mil euros provêm do mecenato da Fundação Millenium bcp e os restantes 40 mil a cargo da Museus e Monumentos de Portugal, E.P.E..