Joana Marques fala-nos da pessoa que foi "simply the best" a falar sobre Marco Paulo: Sónia Costa

Continua o desfile de homenagens a Marco Paulo, onde se destacam Sónia Costa, que lhe dedica a sua canção "Sónia Quim Costa", composta por Quim Barreiros, ou Rui Bandeira, que estaria a compor uma bachata para Marco:

"Eu imaginava o paraíso como um lugar incrível, de paz e serenidade. Se de repente é um sítio onde podemos dar com o Rui Bandeira a compor bachatas, vou pensar duas vezes antes de ir para lá."

José Cid também homenageou o cantor mas parecia mais interessado em promover o seu novo álbum:

"Bom, como falar do legado de Marco Paulo às novas gerações, eu não sei, mas se as novas gerações quiserem comprar o meu próximo álbum, sai para a semana e chama-se “Depois logo se vê”. É impressionante como no próprio dia da partida de Marco Paulo sentimos imediatamente que nunca mais teríamos um artista que cantasse como ele. Até porque alguns dos seus colegas, como José Cid, fizeram logo questão de exemplificar."