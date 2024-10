"Morreu o João Simão, o Marco Paulo vai continuar a estar eternamente"

“Marco, Marco” gritaram muitos admiradores de Marco Paulo quando o caixão deixou, este sábado, a Basílica da Estrela, em Lisboa para o Cemitério dos Prazeres. Com as mesmas palmas que aplaudiram nos espetáculos, muitos fãs do cantor despediram-se este sábado seguindo a pé o carro funerário da Basílica da Estrela até ao cemitério.

Para trás fica uma missa em que Marco Paulo foi evocado como “um homem de fé”, pelo padre Paulino Molamba que presidiu à cerimónia e onde tomaram da palavra no final dois dos seus familiares.

O seu sobrinho mais novo começou por lembrar que Marco Paulo “irá manter-se para sempre como um profissional e um homem que lutou durante décadas com uma fé inabalável”.

Perante o cancro que afetou a saúde do cantor, o lembrou que ele “quis continuar a fazer o programa de televisão até ao fim, até não poder mais”. Crédulo que iria vencer “mais uma batalha”, Marco Paulo morreu aos 79 anos na quinta-feira.