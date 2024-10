Adeus a Marco Paulo. O “homem de fé” que “trouxe muita alegria à vida das pessoas”

Numa missa celebrada pelo padre Paulino Molamba muitos eram os que vinham de rosas brancas na mão para se despedir do artista. Foi o caso de Maria Gracinda Dinis que trazia ao peito uma imagem de Marco Paulo recortada de uma revista e presa com um alfinete.

Foi com uma salva de palmas que o caixão que levava o corpo do cantor Marco Paulo foi recebido na Basílica da Estrela, em Lisboa. Centenas de populares misturaram-se com muitas personalidades do mundo da música e da televisão que quiseram vir despedir-se do artista português que morreu na quinta-feira.

Marco Paulo tinha muitos admiradores homens, mas também muitas mulheres, lembra Ana Marques – a apresentadora que com ele partilhou o ecrã de televisão nos últimos tempos na SIC.

À Renascença, Ana Marques explica que Marco Paulo atravessou um período longo da história do país, antes e depois do 25 de Abril de 1974. “Ele continuou a ser a voz e o consolo de muitas mulheres que vinham de uma secundarização de antes do 25 de Abril” sublinha a apresentadora, mesmo quando a liberdade já tinha chegado.

“Ele continuou com as suas palavras, com as suas músicas, a dar muito conforto a essas mulheres” destaca Ana Marques que à Renascença destaca ainda o exemplo que Marco Paulo foi na luta contra o cancro.