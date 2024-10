Fãs entoam "Maravilhoso Coração" no último adeus a Marco Paulo

De rosa na mão e sorriso na cara, um grupo de fãs entoa “Maravilhoso Coração” à porta da Basílica da Estrela para uma última homenagem a Marco Paulo, que morreu esta quinta-feira aos 79 anos, vítima de cancro.

O corpo do artista, o único cantor português a chegar ao disco de diamante e o quinto cantor nacional com mais discos vendidos, está em câmara ardente esta sexta-feira até às 22 horas e no sábado, entre as 9h00 da manhã e as 12h00.