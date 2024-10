Revelado plano das cerimónias fúnebres de Marco Paulo

A exéquias fúnebres terão o seu início no sábado, às 14h30, com missa de corpo presente, saindo o cortejo fúnebre em seguida para o cemitério dos Prazeres em Lisboa, indica a funerária Servilusa.

O caixão com o corpo de Marco Paulo estará em câmara ardente na sexta-feira, entre as 16h00 e as 22h00, e no sábado entre as 9h00 e as 12h00, nas Capelas Exequiais da Basílica da Estrela em Lisboa.

O velório do cantor Marco Paulo realiza-se na sexta-feira e no sábado na Basílica da Estrela, em Lisboa.

O cantor é considerado um ícone da música popular portuguesa, que bateu recordes de vendas, com êxitos como “Taras e Manias”, “Nossa Senhora” ou “Eu Tenho Dois Amores”, que fizeram furor nos anos 70, 80 e 90.

O artista é o quinto cantor nacional com mais discos vendidos de que há registo e também o único cantor português a alguma vez atingir a fasquia do disco de diamante – ou seja, vendeu mais de um milhão de cópias com um só disco.

Marco Paulo – nascido em 1945, em Mourão, no Alentejo, com o nome de João Simão da Silva – foi diagnosticado com um cancro no pulmão em 2022. “Ponho a minha vida nas mãos dos médicos e a minha alma nas mãos de Nossa Senhora”, disse, numa entrevista recente.



Em maio de 2022, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou o cantor com a comenda da Ordem do Infante D. Henrique, pelos seus 50 anos de carreira, numa cerimónia no Palácio de Belém, em Lisboa.