Ramon Galarza. Baterista em "Eu Tenho Dois Amores" diz que Marco Paulo "era uma máquina"

De baterista, Ramon Galarza passou a produtor e orquestrador de muitos outros temas de Marco Paulo com quem, diz, era fácil trabalhar. Grande parte das gravações ficava pronta à primeira tentativa.

“O processo de preparação e de pré-produção dos discos era mais exaustivo. A partir do momento em que isso ficava definido, ele ficava uma semana a ensaiar e quando chegava ao estúdio era uma máquina. Gravava praticamente sempre ao primeiro take. Eu dizia: ‘Oh Marco, não queres tentar não sei quê?’. Não valia a pena, ele fazia à maneira dele, muito afinado e facilitava imenso a vida do produtor, era fácil trabalhar com ele”, recorda.

A Renascença também ouviu Valter Rolo, o diretor musical dos últimos anos de carreira de Marco Paulo, de quem diz ser o último dos grandes cantores verdadeiramente populares.

Já o investigador musical João Carlos Calixto diz que “não se pode falar de música ligeira em Portugal sem falar de Marco Paulo”.

Este especialista lembra, ainda, a influência que Marco Paulo teve em vozes que hoje se destacam na música portuguesa.