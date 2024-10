Paulo Branco. "Os Papéis do Inglês" é o filme que justifica continuar a produzir cinema

“Os Papéis do Inglês”, que estreia dia 24 nas salas de cinema portuguesas, é um projeto que o produtor Paulo Branco sentia que devia ao seu amigo e escritor Ruy Duarte de Carvalho.

“Foi um projeto que eu, durante anos, andei a preparar até encontrar os aliados necessários para que se tornasse realidade”, explica em entrevista à Renascença o produtor do filme realizado por Sérgio Graciano.

Baseado na trilogia “Os Filhos de Próspero”, do poeta, romancista e antropólogo Ruy Duarte de Carvalho, o filme tem um lado biográfico do próprio autor que descobre que o seu pai tinha deixado uns papéis sobre um explorador inglês no deserto do Namibe, que o poderiam ajudar a desvendar um mistério ocorrido em 1923.

Com um argumento assinado por José Eduardo Agualusa, o filme conta com os atores João Pedro Vaz, David Caracol, Miguel Borges nos principais papéis. Nas palavras do produtor, o filme é uma espécie de “western” americano.

Paulo Branco conta que o filme “atravessa 70 anos da vida de Angola, de um país imenso e com todas as suas vicissitudes: o colonialismo, a guerra da Independência, o 25 de Abril e a guerra civil”.