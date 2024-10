Joana Marques fala-nos da epidemia do momento: "A Hiwell é o colchão Emma da saúde mental"

Uma verdadeira epidemia, ou moda, a terapia e a saúde mental andam nas bocas de muitas influencers do Instagram, muito à conta da app Hiwell, que as relembra da importância de falar sobre o tema:

"A vida não é fácil para ninguém. Muito menos para nós que temos de vos aturar o ano inteiro a mostrar vidas incríveis e agora, só porque a Hiwell vos pagou, vêm dizer que pensando melhor, afinal estavam no lodo, enquanto fotografavam aquelas panquecas de spirulina."



Os seguidores nunca imaginariam que as vidas das suas influencers favoritas são afinal muito diferentes daquilo que vêem todos os dias nas redes:

"Mas quem é que romantiza as vidas perfeitas no Instagram!? Não serão vocês? As influencers?!? Que aparecem sempre irrepreensivelmente maquilhadas? Que vestem os filhos de igual, como se estivesse quase a chegar o fotógrafo da Caras? Que trepam escarpas em Santorini com um vestido de seda comprido?!"