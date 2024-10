Joana Marques foi às compras com Joana Amaral Dias, em direto, nu e cru, como deve ser

Hoje regressamos aos diretos de Joana Amaral Dias, desta vez para ouvir a sua seleção das notícias "silenciadas" pela comunicação social, e algumas são mesmo alarmantes:

"Custa-me sempre ouvir isto da boca da Joana Amaral Dias, “sou psicóloga clinica”. Não sei como é que vocês aguentam. Para mim é quase tão difícil como é para a Joana usar máscara. Até me falta o ar também. Devia haver uns testes, tipo renovação da carta de condução, para ver se ainda estão em condições de conduzir processos."

Outro tema que a tem inquietado muito são as crianças de 4 anos obrigadas a ir às aulas de cidadania:

"Mas as aulas de cidadania não são do quinto ao nono ano? O que é que uma criança de quatro aninhos está a fazer no ciclo preparatório? Isto afinal está mesmo descontrolado. Não só as pessoas decidem de que género são, como no passe Navegante, ainda decidem que idade querem ter? Tipo, eu sou o Kiko, tenho 3 anos mas identifico-me como um aluno do 7º, por isso hoje à tarde em vez de pinturas com guache vou ter físico química e a seguir, cidadania."