Velório de Liam Payne realiza-se este domingo em Londres

O velório de Liam Payne, que morreu na quinta-feira, vai realizar-se no domingo.

Segundo confirmou a "Rolling Stone", junto da família do cantor, a cerimónia realiza-se na St Paul's Cathedral, em Londres.

O evento deverá ser restrito a família, amigos e elementos da indústria musical próximos do artista.

O corpo do antigo elemento dos One Direction foi transladado da Argentina para o Reino Unido, depois do pai, Geoff Payne, ter cumprido os protocolos necessários.

Liam Payne foi catapultado para o estrelato em 2010 graças aos One Direction, produto do programa televisivo “The X Factor”.

O grupo tornou-se uma das boys bands mais rentáveis do mundo, antes de entrar em hiato em 2016, nunca formalizando a separação.

O artista caiu da varanda de um hotel na Argentina, depois de ter consumido um "cocktail" de múltiplas drogas, segundo os primeiros relatórios toxicológicos divulgados na segunda-feira por vários meios de comunicação norte-americanos.