Morreu Aníbal Alcino, o último pintor do grupo dos Independentes

O pintor Aníbal Alcino, o último dos Independentes, grupo de artistas criado nos anos 40 do século XX, em Portugal, morreu na segunda-feira à noite, aos 98 anos, celebrados no passado dia 03, disse hoje fonte familiar.

Segundo a mesma fonte, o corpo encontra-se em câmara ardente na Ordem Terceira, em Viana do Castelo.

O funeral realiza-se, na quarta-feira, às 15:00, com missa de corpo presente, seguindo para cremação em Vila Nova de Famalicão.

Em janeiro de 1995, o artista plástico e pedagogo recebeu o título de Cidadão de Mérito de Viana do Castelo, cidade onde, em 1960, foi colocado como professor da então Escola Comercial e Industrial, hoje escola secundária de Monserrate.

Segundo a biografia então divulgada pela Câmara de Viana do Castelo, Aníbal Alcino Ribeiro dos Santos nasceu em 1926, na Vila da Feira, mas cedo foi residir no Porto, onde fez os estudos liceais e ingressou na Escola Superior de Belas Artes. Concluiu o curso de pintura com 17 valores.

Com mais de mil obras, Aníbal Alcino foi discípulo do mestre Joaquim Lopes e, "desde muito jovem, integrou-se em grupos de vanguarda que se esforçavam por imprimir ousados rumos de modernidade à pintura portuguesa", que consideravam "demasiado enfeudada a técnicas e princípios já por demais estereotipados".

"Dentro desse espírito integrou o grupo dos Independentes, comungando ideais e camaradagem com artistas, hoje de renome nacional e internacional, como Domingues Alvarez, Júlio Resende, Júlio Pomar, Fernando Lanhas, Rogério Camarinha, Fernando Távora, António Palla, Nadir Afonso, Riga, Arlindo Rocha, Augusto Gomes, Amândio Silva, entre outros", refere a biografia da autarquia.

O "nome Aníbal Alcino tem verbetes nos principais dicionários da especialidade e a sua obra é citada e comentada nos mais importantes estudos sobre artes plásticas em Portugal".

A carreira de docente levou-o a lecionar, primeiro em Viana do Alentejo, distrito de Évora e, a partir de 1960, em Viana do Castelo, onde exerceu funções de diretor de turma, diretor de ciclo e diretor da então Escola Comercial e Industrial, cargo que viria a abandonar, logo após o 25 de abril.

Já se encontrava em Viana do Castelo, quando foi contemplado com uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian que o levou até Madrid, em Espanha, nos anos de 1963 e 64.