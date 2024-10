Joana Marques sobre Diogo Sena: "Será que não era boa ideia fazeres terapia?"

Depois do debate com Diogo Faro, Joana Marques ficou interessada em conhecer melhor Diogo Sena e por isso foi ouvir o podcast ContraSena, onde Diogo nos fala dos temas que o preocupam:

"A semana passada escutámos aqui Diogo Faro, deprimido com o que via nas notícias, agora temos Diogo Sena revoltado com o que vê no intervalo das notícias! Como assim a Oreo vai passar a ter mais cacau e menos creme?!? Como é que as pessoas não saem à rua?! Eu sei que o Diogo Sena não é apologista de manifestações mas neste caso acho que se justifica..."

Diogo Sena está recorrentemente cansado e talvez por isso consuma bebidas energéticas em excesso. Este é um podcast movido a taurina:

"Diogo Sena tem um problema com a bebida... energética. É a primeira carreira que vemos a ser destruída não pelo álcool mas pela taurina. Devíamos fazer uma campanha de sensibilização. Se conduzir (um podcast) não beba (Red Bull)."