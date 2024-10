Novo livro de Harry Potter celebra o Natal

A saga Harry Potter tem um novo livro nas bancas. Trata-se de uma pequena edição de 48 páginas com ilustrações especiais para celebrar a quadra natalícia.

"Natal em Hogwarts" usa o texto do 12.º capítulo de "Harry Potter e a Pedra Filosofal" - a secção que relata o primeiro Natal que as personagens celebram na escola de magia - e junta-as a desenhos feitos por Ziyi Gao.

"Do salão decorado com grinaldas de azevinho e visco até aos finais de dia aconchegantes na sala comum dos Gryffindor, sem esquecer a alegria dos presentes na manhã do dia de Natal, serão umas férias incríveis com os amigos, cheias de boa comida e surpresas mágicas, de que o Harry jamais se esquecerá", relata a descrição oficial do livro.

O livro já está disponível nas lojas.