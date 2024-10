Lionel Richie atua em Lisboa em 2025 na digressão "Say Hello To The Hits"

O músico e cantor norte-americano Lionel Richie vai dar um concerto em Lisboa, no dia 29 de julho do próximo ano, no âmbito da digressão europeia "Say Hello To The Hits", que começa na Irlanda do Norte e termina em Espanha.

O músico regressa a Portugal, depois da sua última atuação no país, em 2023, no Festival Cool Jazz, para um espetáculo na MEO Arena, cujos bilhetes serão postos à venda na sexta-feira, anunciou hoje a produtora Ritmos e Blues, em comunicado.

"Say Hello To The Hits" vai começar em Belfast, no dia 31 de maio, passando por 16 países, num total de 27 espetáculos, que terminarão em Madrid, dia 02 de agosto. .

Segundo os promotores do espetáculo, esta "tour" vai ter uma nova produção, nunca vista na Europa e Reino Unido, e "promete ser uma homenagem mágica ao duradouro legado de Richie como um dos maiores compositores e "entertainers" da música, e um verdadeiro ícone cultural".

Ao longo da sua carreira musical, Lionel Richie venceu vários prémios - entre os quais Grammy, Óscar e Globo de Ouro - e vendeu mais de 125 milhões de discos em todo o mundo. .

A sua carreira musical estende-se por várias décadas, ao longo das quais produziu músicas como "Hello", "All Night Long", "Say You Say Me", "We Are The World", "Easy", entre outras.

O artista, que fez parte da banda The Commodores, foi também homenageado com o prémio MusicCares Person of the Year em 2016 e o Kennedy Center Honors em 2017. .

Em março de 2018, Richie consolidou o seu legado ao deixar as suas mãos e pegadas no TCL Chinese Theatre em Hollywood. .

Em 2022, estreou-se no Rock & Roll Hall of Fame, recebeu o prémio Icon nos American Music Awards de 2022 e também o prémio Gershwin pela Canção Popular pela Biblioteca do Congresso. .

Em setembro de 2023, Richie concluiu a primeira etapa da sua digressão, esgotada em 20 cidades, "Sing a Song All Night Long", com convidados especiais. A digressão continuou em 2024 com mais 13 datas nos EUA.

Ainda em 2024, Lionel Richie continuou a sua residência, no Wynn Encore Theater, com o espetáculo "Lionel Richie: King of Hearts". .

Recentemente, o artista estreou-se como coprodutor no documentário "The Greatest Night in Pop", que teve a sua estreia no Festival de Cinema de Sundance de 2024. .

"The Greatest Night in Pop" estreou-se no topo da lista de filmes em inglês da plataforma Netflix na sua primeira semana, com 11,9 milhões de visualizações, e foi recentemente nomeado para três Primetime Emmys.

Os bilhetes estarão à venda na próxima sexta-feira, dia 25 de outubro de 2024, em meoblueticket.pt, nas lojas MEO e locais habituais.

A pré-venda exclusiva para clientes MEO decorre nos dias 23 (a partir das 10:00) e 24 de outubro, nas lojas MEO e em meoblueticket.pt.