Laura Carreira vence prémio para estreia no Festival de Cinema de Londres

A realizadora portuguesa Laura Carreira venceu a competição de longas-metragens de estreia do 68.º Festival de Cinema de Londres, Reino Unido, com "On Falling", anunciou este domingo a organização.

O júri considerou "On Falling" "um retrato rico em camadas de um mundo governado pela motivação do lucro empresarial, como se vê na história de uma mulher imigrante cuja alienação se sente profundamente, contada com magistral precisão cinematográfica e discreta, vivida em performances", lê-se num comunicado divulgado pela organização do festival.

"On Falling" é, para os jurados, uma primeira longa-metragem "poderosa, hipnotizante e ousada".

A primeira longa-metragem de Laura Carreira, depois de ter dirigido as "curtas" "Red Hill" (2918) e "The Shift" (2020), foi distinguida em setembro com a Concha de Prata de melhor realização do Festival de Cinema de San Sebastian, em Espanha, ex-aequo com "El llanto", de Pedro Martín-Cale.

Em todos os filmes, Laura Carreira explora questões ligadas ao trabalho e à precariedade.

Em "On Falling" ("Sobre o cair", em tradução livre), a figura central é Aurora, uma jovem mulher portuguesa emigrada na Escócia, que trabalha num armazém e se depara com dificuldades em subsistir mensalmente e em socializar, numa casa partilhada com outros imigrantes.