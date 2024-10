Liam Payne terá consumido droga e sofrido surto psicótico. Fãs portugueses preparam homenagens

19 out, 2024 - 17:46 • Beatriz Pereira com Reuters

O cantor Liam Payne, que morreu na última quarta-feira na sequência de uma queda do terceiro andar de um hotel na Argentina, terá consumido uma "droga potente", conhecida por causar ataques psicóticos e alucinações. Segundo a polícia argentina, ao jornal TMZ, o ex-membro dos One Direction estava sob a influência de uma substância chamada "Cristal", antes de morrer. A droga causa extremos de humor e momentos de agressividade. O quarto de hotel onde o jovem estava instalado foi encontrado em "desordem total", com objetos partidos e drogas espalhadas. Ainda antes do acidente, um funcionário do hotel ligou para os serviços de emergência, pedindo ajuda para um hóspede que estava a destruir o quarto, com suspeitas que estaria sob influência de drogas ou álcool. As autoridades estão a levar a cabo uma investigação e uma das teorias apontam para que o cantor tenha pulado, resultado das alucinações provocadas pela substância ilícita. No entanto, segundo a polícia argentina, ainda é prematuro tirar conclusões.

O Ministério Público da Argentina também revelou, na quinta-feira, que tudo indicava "que o músico estava sozinho quando ocorreu a queda”. No entanto, o jornal argentino "La Nación", que avançou com a notícia do seu falecimento, revela que a polícia está a investigar duas mulheres, de 25 anos, que admitiram ter estado com o cantor a beber álcool, horas antes de Liam ter morrido. O músico morreu instantaneamente devido a múltiplos ferimentos, que levaram a hemorragias internas e externas. Na autópsia foram encontradas 25 lesões compatíveis com as causadas pela queda.

“Devido à posição em que o corpo foi encontrado e aos ferimentos provocados pela queda, presume-se que Payne não adotou uma postura reflexiva para se proteger e pode ter caído num estado de semi ou total inconsciência”, revela a nota do Ministério Público argentino. Fãs fazem homenagens em todo o mundo Do lado de fora do hotel onde Liam Payne estava hospedado, muitos fãs têm-se reunido em vigílias, deixando flores, bilhetes e velas. "O Liam marcou a minha vida", disse uma fã argentina à Reuters. "É muito importante que paremos um minuto para pensar no que está por trás da fama". Na cidade inglesa de Wolverhampton, onde o cantor cresceu, fãs dizem que a morte atingiu a comunidade. "Ele é um pai, um filho, um irmão. Ele significa muito para as pessoas e especialmente para a nossa comunidade também. E é muito triste ouvir sobre isso", disse um dos locais.

Fãs prestam homenagem ao cantor Liam Payne na Dinamarca. Foto: Emil Nicolai Helms/EPA Fãs prestam homenagem ao cantor Liam Payne na Dinamarca. Foto: Emil Nicolai Helms/EPA Fãs prestam homenagem ao cantor Liam Payne na Argentina. Foto: Juan Ignacio Roncoroni/EPA