Bilhetes para Festival Boom esgotam em dois dias com venda para 169 países

Idanha-a-Nova, Castelo Branco, 18 out 2024 (Lusa) -- Os 40 mil bilhetes postos à venda para o Boom Festival, que se realiza em Idanha-a-Nova entre 17 e 24 de julho de 2025, esgotaram em dois dias e foram vendidos para 169 países.

Segundo a organização, os ingressos foram postos à venda "online" na quarta-feira e esgotaram em 48 horas.

O evento, que se realiza a cada dois anos na Herdade da Granja, em Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco, vai cumprir a 15.ª edição.

À agência Lusa, os promotores adiantaram que o próximo Boom Festival terá como tema "The ritual of dance".

"O número de bilhetes postos à venda é intencionalmente limitado, para garantir harmonia entre a presença humana e o ambiente natural dos 150 hectares da Boomland", salientou a organização, em comunicado enviado à agência Lusa.

Um dos diretores do festival, Artur Mendes, frisou que a procura registada reflete a confiança que os participantes têm no Boom e que isso aumenta a responsabilidade.

"Somos um festival 100% independente, sem patrocínios de marcas, e esta confiança dos "boomers", ao esgotarem os bilhetes em dois dias, a nove meses de se realizar, e sem cartaz anunciado, deixa-nos muito felizes", enfatizou Artur Mendes.

Desde 2014, todas as edições do Festival Boom têm esgotado.

A organização tem uma rede de embaixadores que disponibilizaram em 08 de outubro bilhetes em 55 países e que foram vendidos em cinco dias.

Ao país convidado da próxima edição, a Índia, foram entregues gratuitamente 500 ingressos.

O último Boom Festival realizou-se em 2023, com a presença de 1228 artistas de 29 nacionalidades.

Devido à paragem motivada pela pandemia provocada pela covid-19, a organização decidiu fazer duas edições consecutivas, em 2022 e 2023, embora o evento continue a ser bienal.

Em 2009, ano em que o Boom Festival se instalou na Herdade da Granja, nas margens da Barragem Marechal Carmona, a organização transferiu também a sua sede para o concelho de Idanha-a-Nova, criando, desde então, a associação IdanhaCulta, que se dedica ao desenvolvimento social, cultural, recreativo e ambiental.

A organização acabou por adquirir esta herdade de 180 hectares em 2017.

O Boom é um festival independente, sem patrocinadores, e reconhece-se como consciente do ponto de vista ambiental, com ações significativas para reduzir o desperdício e as emissões de gases com efeito de estufa.