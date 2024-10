Vinte anos depois, o Grande Museu do Egipto abre finalmente ao público (mas só algumas alas)

17 out, 2024 - 19:12 • Miguel Marques Ribeiro com Reuters

O Grande Museu Egípcio (GEM) abriu uma série de novas galerias ao público na terça-feira, mas a brilhante coleção do Rei Tutancâmon e os barcos solares enterrados sob a Pirâmide de Quéops ainda não foram revelados, aguardando uma grande inauguração há muito adiada. Quando o concurso internacional foi lançado, há mais de 20 anos, o objetivo era construir o maior museu arqueológico do mundo, junto às pirâmides de Gizé, mas o arranque, inicialmente previsto para 2012, foi adiado várias vezes devido a derrapagens orçamentais e complicações de política interna. O covid-19 também interferiu nos planos iniciais de conclusão de uma obra cujo custo, segundo as autoridades egípcias, ultrapassa já os 900 milhões de euros.

Algumas partes do GEM foram abertas a um número limitado de visitantes desde o final de 2022. Entre estátuas faraónicas e corredores de lojas comerciais, eleva-se uma grande escadaria com seis andares de altura, do topo da qual é possível avistar as pirâmides. A abertura de 12 novas galerias é mais um passo para a conclusão definitiva da obra que irá acolher mais de 100 mil artefactos do Egipto Antigo, cobrindo diversas eras históricas entre os anos 2649 AC e 395 DC. Entre as obras que passam a estar expostas, encontram-se sarcófagos, corpos mumificados e diversa estatuária de valor incalculável.

Reaver obras de outros países Ali Abu Dshish, membro da União de Arqueólogos Egípcios, que compareceu à inauguração de quase uma dúzia de galerias na terça-feira, sublinhou que a inauguração iminente do novo museu sinaliza a capacidade do Egito expor as suas antiguidades, incluindo aquelas que estão a ser reclamadas ou em vias de ser devolvidas por países ocidentais e museus. É uma "mensagem importante de que podemos recuperar as nossas antiguidades, que estão espalhadas por vários países do mundo", disse ele. Entre as as obras mais famosas que o Egipto procura reaver está o busto de Nefertitti, na posse do Neues Museum, de Berlim, e a Pedra de Roseta, que está exposta no Museu Britânico, em Londres.