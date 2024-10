"Terrifier 3". Filme de terror que fez pessoas desmaiar estreia em novembro em Portugal

"Terrifier 3" vai estrear já a 8 de novembro, em Portugal. A NOS anunciou a distribuição do filme de terror para o próximo mês, menos de 30 dias depois da estreia internacional.

Numa continuação direta do anterior, depois de sobreviverem ao massacre de Art - o Palhaço, no Halloween, Sienna e o irmão lutam para reconstruir as suas vidas destroçadas. À medida que o Natal se aproxima, tentam abraçar o espírito natalício e deixar para trás os horrores do passado. Mas quando pensam que estão a salvo o palhaço assassino retoma a sua onda de violência, determinado a transformar a alegria das festas num novo pesadelo.

"Terrifier 3 traz o palhaço psicopata de volta ao grande ecrã, e promete cenas de cortar a respiração, elevando as expectativas dos fãs, que esperam um enredo ainda mais intenso e perturbador" lê-se no comunicado da NOS.

O filme é o terceiro capítulo de uma saga de produção inteiramente independente e sem qualquer tipo de classificação etária, devido à sua violência exagerada. Há relatos verificados de pessoas a desmaiar, logo após os primeiros dez minutos de abertura. Uma mulher na Austrália caiu das escadas da sala de Cinema abaixo, depois de perder os sentidos durante uma exibição.

Apesar de levar os efeitos visuais ao extremo, "Terrifier 3" foi o filme mais visto do último fim de semana, no mercado norte-americano, ficando à frente de blockbusters como "Joker: Loucura a Dois".

Até ao final do seu percurso na bilheteira, a produção deverá tornar-se o filme sem classificação etária mais bem-sucedido de sempre.

"Terrifier 2" também estreou em Portugal, em 2023, numa distribuição mais limitada e apenas três meses depois da estreia internacional.