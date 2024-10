"Rabo de Peixe" vai ter uma terceira temporada na Netflix

A segunda série a ser produzida para a Netflix volta agora à vida de Eduardo, a personagem interpretada pelo ator José Condessa, três meses depois da sua partida para a América.



“Eduardo regressa e encontra uma realidade completamente diferente em Rabo de Peixe. As drogas que escondeu já não estão nas mãos do ‘Uncle Joe’, mas são agora controladas por um inimigo inesperado, o que desencadeia uma série de acontecimentos que irão testar os laços de amizade e lealdade do grupo”, indica a plataforma de streaming.

"A história continua a centrar-se na amizade única do grupo num local igualmente único: os Açores. Mesmo com o crescimento do negócio da droga, eles mantêm-se fiéis a si próprios e à sua comunidade, enfrentando perigos imprevisíveis com o mesmo espírito divertido, emocional e cúmplice que os caracteriza desde a infância", lê-se num comunicado da Netflix.

Produzida pela Ukbar Filmes, a série contará, além de novos atores, com o regresso do elenco principal: José Condessa, Helena Caldeira, Kelly Bailey e André Leitão, Maria João Bastos, Afonso Pimentel e Pepê Rapazote.