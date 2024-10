Morte de Liam Payne. Polícia argentina encontrou o quarto de hotel em "desordem total"

A polícia argentina encontrou o quarto de hotel do ex-vocalista do One Direction, Liam Payne, em "desordem total", nas primeiras buscas após a sua morte, informaram as autoridades em comunicado, esta quinta-feira.

Vários objetos partidos e medicamentos espalhados, incluindo o ansiolítico Clonazepam, foram encontrados no local.

O cantor, de 31 anos, que alcançou fama mundial com a banda One Direction, morreu esta quarta-feira, após cair da varanda de um quarto de hotel do terceiro andar, em Buenos Aires, na Argentina.

Segundo o informou o Ministério Público argentino, Liam Payne morreu instantaneamente devido a múltiplos ferimentos, que levaram a hemorragias internas e externas, incluindo uma fratura no crânio causada pela queda.

Embora os detalhes sobre a sua morte ainda permaneçam obscuros, Payne já tinha falado publicamente sobre suas dificuldades com a saúde mental e o uso de álcool para lidar com as pressões da fama.

A polícia da cidade informou ainda que, no átrio do hotel onde o jovem caiu, foram encontrados uma garrafa de uísque, um isqueiro e um telefone, das quais foram tiradas impressões digitais para a investigação. "Ao entrar, foi observada uma desordem total, com vários objetivo partidos", disse a polícia.

Antes da queda do cantor, um funcionário do hotel ligou para os serviços de emergência, pedindo ajuda para um hóspede que estava a destruir o quarto, parecendo estar sob influência de drogas ou álcool, segundo a Reuters.

"Temos um hóspede que está intoxicado com drogas e álcool. Quando ficou consciente, partiu o quarto todo. Precisamos que enviem alguém, por favor", disse o funcionário do hotel à polícia, na chamada divulgada para os serviços de emergência. "Não sei se a vida do hóspede está em risco. Ele está num quarto com varanda. Estamos com medo que ele faça algo".