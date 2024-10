João Luís Barreto Guimarães vence Grande Prémio de Poesia António Ramos Rosa

O poeta João Luís Barreto Guimarães venceu a primeira edição do Grande Prémio de Poesia António Ramos Rosa atribudio pela Associação Portuguesa de Escritores (APE) com o livro "Aberto Todos os Dias" (ed. Quetzal).

O júri, constituído por António Carlos Cortez, Carina Infante do Carmo e José Carlos Seabra Pereira, decidiu atribuir o prémio por maioria, enaltecendo o "tom irónico e melancólico" da escrita poética de "Aberto Todos os Dias".

Esta obra "coleciona anotações meditativas sobre coisas, seres e paisagens do quotidiano, e neles se entretecem a contemplação da História, a passagem do tempo, a marca metapoética", refere a fundamentação do júri.

"A dispersão e montagem desta obra de João Luís Barreto Guimarães, anunciadas na derradeira epígrafe, de nítido fundo programático ("He pursued a vision of wholeness by means of collage", Christopher Reid), convergem com a calculada composição do livro e um seguro substrato de memória literária e artística", acrescenta.

O prémio não foi atribuído por unanimidade, porque António Carlos Cortez votou no livro "Oníricas", de Ana Marques Gastão.

O Grande Prémio de Poesia António Ramos Rosa, no valor de 12.500 euros, instituído pela APE e patrocinado pela Câmara Municipal de Faro e pela Fundação Millennium BCP destina-se a galardoar anualmente uma obra de poesia, em português, publicada integralmente e em primeira edição.



O Grande Prémio de Poesia António Ramos Rosa foi instituído em 2023 e, nesta primeira edição, avaliou obras publicadas nesse ano.

O vencedor foi anunciado hoje, precisamente quando se assinalam 100 anos do nascimento do poeta António Ramos Rosa.

João Luís Barreto Guimarães, poeta, tradutor e médico, nasceu no Porto em junho de 1967. Publicou o seu primeiro livro em 1989. Vencedor de vários galardões, foi Prémio Pessoa em 2022. A sua obra está publicada em Espanha, França, Chéquia, Itália, Polónia, Egito, Grécia, Sérvia, Finlândia, Croácia, Macedónia, Brasil e EUA. Já em 2017 tinha vencido o então Prémio Nacional de Poesia António Ramos Rosa, atribuido então pela autarquia de Faro, pela obra "Mediterrâneo" (ed. Quetzal).