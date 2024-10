Joana Marques sobre Diogo Faro: "Para ser da classe operária só falta mesmo a parte de trabalhar"

Depois de ouvirmos Diogo Faro queixar-se da falta de patrocínios e da falta de contribuições para o seu Patreon, e num momento em que o crowdfunding lançado por Joana Marques para o apoiar já soma 135 euros, ficamos a saber que há mais coisas que ele não tem recebido por ser um homem de esquerda:



"Diz Diogo Faro num ano em que o Globo de Ouro de Humor foi entregue a um homem que já apoiou publicamente o PCP e o Livre, tal como em todos os anos anteriores. (...) Acredito que para o ano continue a ser improvável que Diogo Faro leve o prémio de Humor, mas se lançarem um Globo de Ouro para o Drama e o Horror, não lhe escapa."



Este mundo não está para grandes piadas, que o diga o Diogo quando tenta gravar o seu podcast "Traidor de Classe", nos dias em que tem tempo e disponibilidade emocional:

"Atenção que isto é um nicho de mercado que pode ser interessante de explorar. Já há demasiados podcasts para dispor bem, o Diogo criou um que serve para indispor. Sim, que uma pessoa ouve isto e o dia já não lhe corre da mesma maneira. (...) Só há duas coisas que impedem Diogo Faro de fazer o seu podcast: as coisas boas e as coisas más. Ou a vida é espectacular, e portanto ele está a apanhar sol no Algarve e não dá... ou a vida é horrível, e portanto há várias guerras em curso e também não dá."