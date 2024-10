Artista plástico António Sena morre aos 83 anos

O artista plástico António Sena morreu na quarta-feira, aos 83 anos, em Lisboa, disse o Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC), numa nota divulgada esta quinta-feira.

"No desaparecimento do artista António Sena, o MNAC apresenta à família e amigos as nossas mais sentidas condolências", lê-se numa publicação partilhada na conta oficial do museu na rede social Facebook, na qual é referida a data da morte: 16 de outubro de 2024.

António Sena, que nasceu em Lisboa em 02 de fevereiro de 1941, inscreveu-se no Instituto Superior Técnico e na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mas acabou por seguir a via artística frequentando cursos de gravura n"A Gravura - Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses.

O MNAC recorda que, em 1965, António Sena se mudou para Londres para estudar na St. Martin"s School of Art, com uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian, na sequência da sua primeira exposição individual, realizada no ano anterior.