Robert de Niro e Whoopi Goldberg em Lisboa para o Tribeca

Criado pelo ator Robert de Niro depois de Nova Iorque ter sido alvo dos atentados do 11 de setembro de 2001, o Tribeca Festival estreia-se fora dos Estados Unidos com uma edição em Lisboa.

O evento decorre dias 18 e 19 de outubro no Beatro Innovation District e vai promover sessões de cinema, conversas, música, televisão e som. Promovido pela Câmara Municipal de Lisboa, o festival que nasceu da vontade de reerguer a cidade de Nova Iorque depois dos atentados, traz à capital portuguesa, entre outros a atriz Whoopi Goldberg.

À Renascença, o autarca Carlos Moedas fala num “grande orgulho” na escolha de Lisboa para a primeira saída do festival dos Estados Unidos, “entre tantas outras cidades no mundo que poderiam escolher”.

“Temos aqui um festival que liga a tecnologia, porque ele vai acontecer na fábrica de unicórnios, mas por outro lado também liga ao facto de estarmos a fazer numa zona da cidade onde temos um centro de acolhimento para pessoas em situação de sem-abrigo e esta é a dignidade que temos de trazer a pessoas que estão em grande dificuldade”, explica Moedas

Segundo o autarca, o festival vai ligar “a cultura, a tecnologia, mas também aquilo que é a área social”. Para Moedas, este é um festival “sobre identidade e esperança”. “O Tribeca tem convidados que normalmente estão em Nova Iorque e que aceitaram vir, que é o caso do Robert De Niro, o da Jane Rosenthal, que foi a maior produtora do Robert De Niro de sempre, uma mulher muito conhecida na área do cinema”, indica o presidente da câmara.

Mas uma das estrelas do evento é mesmo Whoopi Goldberg. A atriz que recentemente foi recebida pelo Papa, juntamente com outros humoristas “mostrou um interesse enorme em vir a Lisboa”, explica Moedas.

“Ela dizia-me que queria ir a Lisboa, porque Lisboa é, no mundo, uma das cidades da diversidade. Hoje Lisboa, dizia ela, é um bocadinho o que algumas cidades americanas foram há muitos anos e que infelizmente com a polarização política hoje não são”, refere o autarca.

Com um passe de um dia com o custo 75 euros, e o passe de dois dias com o valor de 130 euros, o Tribeca contará também com momentos gratuitos, ao final do dia. Da programação que Carlos Moedas aponta ser virada também para os jovens, o autarca destaca a rede de contatos que o festival pode promover.

Este “não é um festival típico” aponta Carlos Moedas que questionado sobre se é um evento que veio para ficar, prefere para já dizer que estão “apostados em que tudo corra bem”, nesta primeira edição alfacinha.

Num evento onde “as estrelas não vêm para ser estrelas”, Moedas destaca a presença das “irmãs Rodrigues”. “São duas americanas de origem portuguesa que têm um filme chamado ‘Os Sonhos Continuam’, um filme muito comovente sobre a nossa diáspora”, conta o presidente da câmara.

“Os jovens talentos vão ter aqui a oportunidade de conhecer, de trabalhar e de criar uma rede de contactos internacional importante na área cultural que o Tribeca traz para Lisboa”, explica Moedas à Renascença.

Durante dois dias, haverá sessões de conversa, exibição de filmes e séries, transmissões de podcasts ao vivo e concertos, por onde passarão nomes como Dino d’Santiago, Diana Castro, Samuel Úria ou Gisela João. Todo o programa pode ser consultado em https://tribecalisboa.sic.pt/