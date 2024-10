Morreu Liam Payne, dos One Direction

Os serviços de emergência confirmaram posteriormente a morte do cantor, que foi encontrado no pátio interno de um hotel, segundo a imprensa argentina.

Os contornos da morte de Liam Payne ainda são pouco claros. De acordo com o jornal La Nacion, a polícia tinha sido chamada ao hotel devido a um incidente com um "homem agressivo que poderia estar sob efeitos de drogas ou álcool".

O cantor, de 31 anos, caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, no bairro de Palermo.

Morreu Liam Payne, antigo vocalista do grupo One Direction. O artista britânico foi encontrado sem vida num hotel de Buenos Aires, na Argentina.

O cantor e compositor inglês, natural de Wolverhampton, foi catapultado para a fama na sequência da sua prestação no programa de talentos The X Factor.

Nicole Scherzinger, um dos membros do júri, sugeriu que Liam criasse um grupo e assim nasceram os One Direction.

Da "boy band" fizeram também parte Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik.

Em 2011, os One Direction lançaram o álbum "Up All Night", o primeiro a estrear como número um na tabela de vendas no Reino Unido.

No ano seguinte, editaram o disco "Take me Home" que se tornou em mais um sucesso mundial.

"What makes you beautiful" e "Live While We're Young" são alguns dos temas mais conhecidos da "boy band" britânica, que está em pausa na carreira desde 2016.