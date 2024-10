Joana Marques apresenta-nos o homem mais heterossexual da Península Ibérica: Zé Gouveia

E voltamos ao podcast da Nova Gente, "Oh filhos, Calem-se", que continua a receber grandes vultos da comunicação. Esta semana foi a vez de Zé Gouveia, presidente da Associação Nacional de Discotecas e comentador da Noite das Estrelas na CMTV, pessoa que "faz televisão" já há algum tempo:



"Eu não sei se isso conta como “fazer televisão”. Senão temos de apontar Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Directores de Escolas Públicas como uma das maiores figuras do audiovisual português. E para o ano o Globo de Ouro Revelação vai para Frederico Morais, presidente do Sindicato dos Guardas Prisionais, que nos últimos tempos fez imensa televisão!"



Zé Gouveia partilhou algumas histórias com os apresentadores do podcast, e talvez tenha partilhado demasiada informação:

"Cena estranha é teres ido para a cama com a tua psicoterapeuta. Não é jogar raquetes numa praia de nudistas. Aliás, deixa-me reformular. Cena estranha é a psicóloga ter ouvido o Zé Gouveia falar mais do que cinco minutos e ter pensado: “É isto mesmo. Desejo envolver-me com este senhor”. E vou pedir-lhe que, na hora H, repita aquela piada sobre dois homens a jogar raquetes com o taco de fora."