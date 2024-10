Agência espacial europeia avança com programa de satélites lunares

De acordo com a ESA, mais de 400 missões lunares (tripuladas e robóticas) estão planeadas para os próximos 20 anos por agências espaciais e empresas privadas.

A constelação de satélites do programa Luar estará ligada à Terra através de três estações, criando uma rede de dados que se estende até 400 mil quilómetros.

Os satélites estarão estrategicamente posicionados para priorizar a cobertura do polo sul lunar, região onde os Estados Unidos pretendem alunar em 2026.

O polo sul da Lua tem "picos de luz eterna", adequados para manter equipamentos a funcionarem com energia solar, e "crateras de escuridão eterna", que contêm gelo que poderá ser uma fonte de água, oxigénio e combustível.

A ESA, da qual Portugal é Estado-membro, está a colaborar com as congéneres norte-americana (NASA) e japonesa (JAXA) na definição de padrões de comunicação e navegação lunares para garantir "a compatibilidade" dos sistemas com "as futuras infraestruturas e tecnologias lunares".