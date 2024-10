Teatro Nacional São João procura novo diretor artístico

Para encontrar o sucessor de Nuno Cardoso à frente da direção artística do Teatro Nacional de São João (TNSJ), no Porto, foi esta segunda-feira lançado um concurso público internacional. Os candidatos ao cargo podem apresentar a candidatura até 13 de novembro. O novo diretor irá programar aquela sala de espetáculos no quadriénio de 2025-2028.

Em comunicado, o São João indica que o júri, designado pela ministra da Cultura, Dalila Rodrigues será presidido por Pedro Sobrado, o atual presidente do Conselho de Administração do TNSJ.

Quanto à constituição, irá integrar “Cláudia Leite, vogal do Conselho de Administração do TNSJ; Alexandra Moreira da Silva, professora na Universidade Sorbonne Nouvelle – Paris III, investigadora teatral e tradutora; Luísa Costa Gomes, contista, romancista, dramaturga e tradutora; e Salvador Santos, produtor e gestor cultural”.

No concurso serão selecionados “no máximo, cinco candidatos para posterior entrevista”. Entre as “orientações estratégicas” para o próximo quadriénio, o TNSJ está apostado na “valorização da produção própria, divulgação dos repertórios e o estímulo às novas escritas”, lê-se no comunicado.

Aos candidatos que devem “incluir uma carta de motivação e apresentação programática para o cargo” é também pedido que coloque “ênfase na formação e na direção de atores”, bem como aprofunde a “responsabilidade social” do Nacional, ampliando o “raio de ação nacional” e a “vocação internacional” do São João.

“De acordo com as alterações aos estatutos dos teatros nacionais, promovidas pelo Ministério da Cultura em 2023, o mandato da nova direção artística do Teatro Nacional São João terá a duração de quatro anos, com a possibilidade de duas renovações, por iguais períodos, e a sua designação pela Ministra da Cultura passa a ser precedida de um concurso internacional”, indica o comunicado.

Desde 2019 que Nuno Cardoso está na direção artística do TNSJ, sucedendo a Nuno Carinhas (2009-2018) e a Ricardo Pais (2002-2009), que acumulou a direção artística do TNSJ com a presidência do Conselho de Administração.