Chileno Mário Dujisin galardoado com prémio Gazeta Especial

Já o prémio Gazeta de Mérito foi para Maria Antónia Palla, que iniciou a carreira no Diário Popular, em 1968, e trabalhou n"O Século Ilustrado, Vida Mundial, Anop, A Capital e RTP, tendo sido ainda cronista do Diário de Notícias.

O júri atribuiu ainda o prémio Gazeta de Televisão a Miriam Alves, da SIC, "graças à reportagem "Vírus que tratam", sobre o recurso a predadores naturais das bactérias, terapia que está a ser recuperada, para tratar infeções que os antibióticos não conseguem debelar". Diana Matias (produção editorial), Rui Berton (edição de imagem), Luís Bernardino e Bruno de Andrade (imagem) e Patrícia Reis (grafismo) integraram a equipa que produziu o trabalho.

Por sua vez, o prémio Gazeta de Imprensa foi para Marta Vidal, do Expresso, "pela reportagem "A liberdade, lá em cima: os pássaros de Gaza", publicada no semanário em 30 de junho de 2023", um trabalho, "realizado antes do ataque do Hamas, a 7 de outubro", que "adotou uma perspetiva original: acompanhar palestinianos que persistiam no esforço de proteger aves migratórias, apesar dos perigos associados às restrições impostas pelo bloqueio militar israelita".

O júri atribuiu a Gazeta de Rádio a Filipe Santa-Bárbara, da TSF, por "Violeta", história contada em sete episódios, "de uma mulher transexual romena que procurou Portugal para fugir de uma situação de discriminação e violência, mas a quem o Estado falhou e que acabaria por morrer no anonimato". .

O prémio Gazeta de Multimédia foi para Rui Pedro Antunes e João Porfírio, do Observador, autores de "Wagner. Dentro da máquina de guerra de Putin", um trabalho, divulgado em 30 de dezembro de 2023 e já convertido em livro, que se baseia em diversos depoimentos, "de um antigo mercenário do grupo, de quem o combateu, de uma vítima, e, até, de uma enfermeira ucraniana que cuidou dos seus membros". Miguel Feraso Cabral assumiu o "web design" e Teresa Abecasis a edição multimédia neste trabalho.

Já o prémio Gazeta Revelação foi para Inês Loureiro Pinto, da RTP, uma jornalista "freelancer", que assinou "Natureza vs. luxo imobiliário", uma "reportagem emitida na RTP2 em 6 de maio de 2023, no magazine sobre ambiente "Biosfera", numa "abordagem diversificada do impacto da ocupação imobiliária e turística sobre os recursos e valores naturais da Costa Azul, entre Melides e a península de Troia". Desta equipa, fizeram ainda parte Vítor Martinho (imagem), Rute Marinho (locução), Eduardo Domingues (edição), Sofia Miranda e Sara Gonçalves (grafismo).

Por fim a Gazeta de Imprensa Regional foi atribuída ao jornal A Voz de Trás-os-Montes, fundado em 1947, com sede em Vila Real, que realiza a cobertura noticiosa de toda a região.

"O júri decidiu não atribuir nesta edição o Prémio Gazeta de Fotografia", revelou ainda.

Na 39ª edição dos Prémios Gazeta o júri teve a seguinte composição: Eugénio Alves (Clube de Jornalistas), Cesário Borga (também do clube), Dina Soares (jornalista), Eva Henningsen (Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal), Fernanda Bizarro (jornalista), Fernando Cascais (professor universitário aposentado), Joaquim Furtado (jornalista), Jorge Leitão Ramos (crítico de cinema e televisão), José Rebelo (professor emérito do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa) e Paulo Martins (jornalista e professor universitário).