"Cometa do século" passou este domingo em Portugal

Portugal assistiu este domingo à passagem de um cometa que pôde ser visto a olho nu, ao final do dia.

Trata-se do cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, detetado em janeiro de 2023 por telescópios do Observatório Tsuchinshan, na China, e confirmado pelo telescópio ATLAS da África do Sul.

O corpo celeste foi observado em zonas de baixa luminosidade e sem auxílio de um telescópio, como mostram diversas publicações partilhadas nas redes sociais.