1.500 azulejos para celebrar 50 anos de abril. Lisboa e Porto ganham novos murais

Lisboa e Porto vão ganhar dois novos exemplares de arte urbana. São dois murais de azulejos, alusivos ao 25 de abril, feitos por centenas de pessoas e com a coordenação do artista plástica Miguel Januário, também conhecido por “Mais Menos”.



Ao longo de um ano, a convite do PCP no âmbito das comemorações do 50 anos do 25 de abril, Miguel Januário coordenou oficinas nas duas cidades, onde centenas de pessoas foram convidadas a pintar num azulejo as suas “experiências, visões, emoções, relações com o 25 de Abril e com a Constituição”, descreve à Renascença.

Foram pintados mais de 1.600 azulejos. Quase mil desses azulejos vão compor o mural de Lisboa que terá cerca de oito metros e meio por cinco. Vai ficar junto à estação de comboios no Rossio e é inaugurado este domingo. O do Porto será mais pequeno, terá cerca de 700 azulejos, e vai ficar na parede exterior de estação da Trindade, ainda sem data de inauguração.

Ambos os murais vão representar um cravo e são obras com duas dimensões, explica o artista. Uma à distância, onde se vê o cravo, e outra, uma dimensão mais próxima, onde cada azulejo traduz a visão de abril de quem o pintou.

São obras coletivas, feitas a muitas mãos e que puseram lado a lado centenas de pessoas “de todas as idades, crianças, idosos, pessoas ligadas ao PCP e muitas outras que não estão ligadas ao PCP”, adianta o artista.

Ao lado dos anónimos figuram ainda nomes conhecidos de vários ramos das artes como Vhils, a cantora Capicua ou a humorista Beatriz Gosta.

“Os convites foram endereçados, grande parte dos artistas aceitou o convite e os desafios. Juntaram-se nas oficinas e fizeram com as pessoas lado a lado, o Francisco, de oito anos, e o Alexandre Farto [Vhils]”, diz, a rir.