Joana Marques sobre D8: "Perdeu-se um talento para a música e ganhou-se um chato do caraças no retalho"

Joana Marques apresenta-nos hoje D8, o empreendedor e cantor "mais chato do país", segundo Cristina Ferreira, que tem tem sido perseguida pelo mesmo, na esperança de 15 segundos de publicidade gratuita para a sua marca de gelados. Mas a apresentadora não foi a única que D8 tentou contactar, Taylor Swift também foi vítima (quase) desta tática de marketing:

"Na altura pareceu-nos ridículo fazer um coraçãozinho com as mãos, hoje percebemos que seria muito menos digno usar essas mesmas mãos para exibir um cartaz, a dizer: “Taylor, adquire este gelado, que é excelente. Podes encontrá-lo no Continente da Amadora, um dos melhores do país”. O D8 fala disto como se fosse uma causa tão nobre como exigir o cessar-fogo na Palestina."

Ninguém o consegue demover de dar a conhecer os seus gelados, nem a falta de dinheiro:

"Ele inaugurou aqui uma nova área, que é a das start-ups miserabilistas. Como não têm dinheiro para fazer publicidade, todos temos de ficar condoídos com isso e ajudá-los como se fossem das aldeias SOS. (...) Começaram sem tecto. São uma espécie de sem abrigo das start-ups. É um testemunho inspirador, este. Dois jovens que com esforço, suor, e perseguição a figuras públicas, conseguiram ir à Staples comprar material de escritório."