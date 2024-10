Adriana Calcanhotto regressa como Adriana Partimpim

Adriana Partimpim não envelhceu. 20 anos depois de lançar o primeiro disco pensado totalmente para crianças, a cantora brasileira Adriana Calcanhotto regressa com um novo álbum assinado pelo seu heterónimo.

Com produção de Pretinho da Serrinha, novo disco chama-se “Quarto” — é o quarto álbum de Adriana Partimpim e surge 12 anos depois de ‘Tlês’. Em comunicado, a Sony Music indica que no repertório estão canções da artista, mas também composições de Rita Lee, Vitor Ramil, Marisa Monte e Jovem Dionisio.

O novo disco já está disponível nas plataformas digitais e tem um pé na atualidade. Exemplo disso, diz a editora em comunicado, é “Malala”, o tema dedicado à ativista paquistanesa e prémio Nobel da Paz, e que “documenta” a força da jovem frente ao “horror” dos Talibã que impedem que as raparigas estudem.

No tema “Estrela, estrela”, da autoria do gaúcho Vitor Ramil, “conterrâneo de Calcanhotto”, surge a “referência às chuvas que inundaram o Rio Grande do Sul este ano”.

O disco abre, refere a editora, com um “recado claro”. “E nós vamos inventar o mundo”, diz a voz de Adriana Partimpim, num álbum que conta com oito novos temas.

“As oito faixas do álbum fazem uma defesa delicada e contundente da possibilidade de se inventar uma realidade mais nobre e mais bela do que esta que cavamos: da crise climática; da velocidade frenética; da emergência de autoritarismos; das telas que nos impedem de ver o horizonte; da ansiedade que espalha nossa atenção e nos impõe uma ausência constante; do desencanto detonado pelo noticiário. Uma convocação às crianças para que se invente o futuro”, refere o comunicado.

Partimpim canta o que Rita Lee escreveu em “Atlântida”: “o mundo é dos que sonham que toda lenda é pura verdade”.

“O meu quarto” é outro tema de autoria de Adriana Partimpim, “que guarda essa brincadeira com o fato de 'quarto' ser um lugar e um numeral”, indica o comunicado.

O tema “Boitatá” é assinado em parceria entre a cantora Marisa Monte, o seu filho Mano Wladimir e Arnaldo Antunes.