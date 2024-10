Netflix. Macron quer impedir Emily de "sair" de Paris

O Presidente francês Emmanuel Macron promete tudo fazer para manter no país a icónica série “Emily in Paris”.

“Vamos lutar muito. E vamos pedir-lhes que permaneçam em Paris!”, disse Macron, em entrevista à revista Variety.

Quando a série - onde uma jovem chamada Emily vai dos EUA para França para trabalhar - foi renovada no mês passado, os seus criadores disseram que a próxima temporada se passaria entre Paris e Roma. Os espectadores foram apanhados de surpresa e, agora, o Presidente francês vem dizer que “Emily in Paris não faz sentido em Roma”.

Recorde-se que a mulher de Macron, Brigitte, fez uma participação especial na série quando a personagem principal, Emily, a viu num café e lhe pediu uma selfie.

“Fiquei muito orgulhoso e ela ficou muito feliz por tê-lo feito”, disse Macron à revista. "São apenas alguns minutos, mas penso que foi um momento muito bom para ela”.

O Presidente francês considera ainda que 'Emily in Paris' é algo muito positivo para a atratividade do país. "Acho que é bom para a imagem da França. ‘Emily in Paris’ é muito positivo em termos de atratividade para o país. Para a minha própria atividade, é uma iniciativa muito boa”, afirma.

Os dados parecem dar-lhe razão: segundo um estudo feito para o Centro Nacional de Cinema e Animação (CNC) da França, cerca de 38% dos turistas decidiram visitar o país recentemente inspirados pela série da Netflix.

O Turismo de Paris também partilha com os visitantes uma lista de dez locais a visitar para conhecer os sítios onde foram filmadas cenas icónicas da série.

Apesar de todas estas vantagens, Macron disse à revista que não tenciona participar na série.

“Sou menos atraente do que a Brigitte”, remata.