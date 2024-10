Fólio com 600 atividades e a Inquietação como tema

São 10 dias dedicados aos livros e aos seus autores. O Fólio regressa para a nona edição à vila literária de Óbidos e celebra o tema da Inquietação, no ano em que continuam as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril e dos 500 anos do nascimento do poeta Luís Vaz de Camões.

Estão previstas cerca de 600 atividades, diz ao Ensaio Geral da Renascença, Pedro Sousa, o programador do Fólio Autores. Além de mesas com escritores, estão programados debates, lançamentos de livros, tertúlias, masterclasses e exposições.

Segundo Pedro Sousa o tema da Inquietação está presente nos diversos encontros com os autores. “Se calhar as inquietações de hoje não são assim tão diferentes das do passado. Vivemos agora esta inquietação da guerra e os nossos pais viveram a guerra em direto. Programei as mesas indo às raízes da inquietação. Convido os autores a refletirem sobre a culpa, a desordem, a perda. Montei estas 14 mesas com os autores ancoradas nestes vários assuntos”.

Por Óbidos passarão 22 escritores internacionais e 3 nacionais. Entre os nomes de peso que vêm de fora estão Maaza Mengiste, Andrey Kurkov e Eleanor Catton – premiada com o Booker Prize, Max Porter, Irene Vallejo e Anna Kim, vencedora do Prémio da União Europeia da Literatura.

Entre os nomes nacionais passarão pelo Fólio, Ricardo Araújo Pereira que irá dialogar com o poeta Pedro Mexia sobre o tema do humor. Num ano em que é prestada homenagem a Maria Gabriela Llansol, será também evocada a memória de António Mega Ferreira. Em Óbidos estes dias vão também estar Isabela Figueiredo, José Eduardo Agualusa e Mia Couto.

Nos destaques deste ano surge o lançamento da obra “História Global da Literatura Portuguesa”, com direção de José Eduardo Franco, Annabela Rita, Miguel Real e Isabel Ponce de Leão que analisa um arco temporal de mais de 800 anos de escrita.

Pedro Sousa destaca ainda as mais de 20 exposições na vila de Óbidos, entre elas a já habitual “PIM!” que reúne o trabalho de dezenas de ilustradores e onde será entregue o Prémio Nacional de Ilustração.

Num ano em que a autarquia de Óbidos decidiu atribuir um cheque-livro aos alunos do concelho, o Fólio apresenta, no âmbito da programação pensada para o público escolar, a presença de diversos autores nas escolas do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos.

“Este ano, procurámos apresentar uma programação eclética, reforçando a ligação à sociedade civil e à comunidade educativa, com inúmeras atividades e muitos atrativos”, referiu o presidente da Câmara de Óbidos, Filipe Daniel na apresentação do Fólio.

Previstos estão também vários concertos ao longo dos 10 dias de festival. Já o Fólio BD tem programadas sete iniciativas e prevista a presença de cinco ilustradores. Serão ainda exibidos filmes produzidos pela população escolar de Óbidos, ao abrigo do programa da Câmara Municipal, o Óbidos Anima.

O Fólio – Festival Literário Internacional de Óbidos é uma organização da Câmara Municipal de Óbidos, da empresa municipal Óbidos Criativa, da Fundação Inatel, da Ler Devagar, com o apoio do Turismo de Portugal. O festival foi criado pelo livreiro José Pinho.