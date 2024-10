Encontro de escuteiros em Aveiro adiado devido a previsão de mau tempo

A quarta edição do EscutAMA - Escuteiros Acampam no Município de Aveiro, que iria decorrer de 11 a 13 de outubro em São Jacinto, reunindo centenas de crianças e jovens, foi adiada devido à previsão de mau tempo, informou esta quinta-feira a autarquia.

"Face à previsão de condições meteorológicas adversas para o próximo fim de semana, a Câmara de Aveiro, em estreita colaboração com os Agrupamentos de Escuteiros do Corpo Nacional de Escutas (CNE) e os Escoteiros de Portugal do município de Aveiro, vê-se obrigada a adiar a 4.ª edição do evento EscutAMA - Escuteiros Acampam no Município de Aveiro, previsto para São Jacinto", refere uma nota camarária.

Na mesma nota, a autarquia refere que a realização do EscutAMA irá decorrer no primeiro semestre de 2025, mantendo o lema "Somos SAL És Caminho", que simboliza o espírito e os valores de união, cidadania e respeito pelo meio ambiente que norteiam esta iniciativa.

O EscutAMA - Escuteiros Acampam no Município de Aveiro conta com o apoio financeiro e a coorganização da Câmara de Aveiro, bem como a colaboração ativa do Regimento de Infantaria n.º 10 (RI10) de São Jacinto, que participa na dinamização de algumas atividades durante o evento.

"Este evento tem assumido uma importância significativa não apenas pelo seu alcance, mas também pelo seu objetivo central de promover a formação cívica das crianças e jovens, sensibilizando a comunidade para a adoção de comportamentos responsáveis em prol da proteção dos ecossistemas e do ambiente", conclui a mesma nota.

Nas três edições anteriores, o EscutAMA mobilizou mais de 1.800 escuteiros e escoteiros dos agrupamentos 136 Esgueira, 191 Aveiro, 283 Vera Cruz, 319 Santa Joana, 692 São Jacinto, 779 Cacia, 794 Vilar, 1088 São Bernardo, 1157 Aradas, 1334 Oliveirinha, 9124 Nossa Senhora de Fátima e Grupo 249 Aveiro.