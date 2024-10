Cartão Jovem possibilita marcação de consultas de psicologia com descontos

Os jovens portadores do cartão jovem podem marcar consultas de psicologia, a primeira gratuita e as seguintes com descontos, no âmbito de uma parceria com a Ordem dos Psicólogos anunciada esta quinta-feira.

A Rede de Psicólogos do Cartão Jovem conta com 397 psicólogos disponíveis para os 192.000 utilizadores do cartão.

"Esta bolsa foi criada com o objetivo de facilitar o acesso dos jovens a consultas de saúde mental, muitas vezes financeiramente inacessíveis para esta faixa etária", referiu a entidade promotora da iniciativa, a Movijovem.

Segundo a mesma fonte, o novo programa é uma resposta à crescente necessidade de cuidados de saúde mental e resulta de uma parceria com o Cartão Jovem e a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP).

Após uma primeira consulta gratuita, os jovens podem aceder a quatro consultas a uma tarifa máxima de 25 euros. Nas consultas seguintes, têm direito a um desconto mínimo de 50%.

Um estudo coordenado pela Universidade de Évora, divulgado esta quinta-feira, revelou que quase 23% dos estudantes inquiridos em seis universidades portuguesas foram diagnosticados com uma doença mental, metade dos quais após a pandemia de covid-19.