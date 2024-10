Kylie Minogue regressa a Portugal em julho para um concerto no MEO Arena

“Estou muito entusiasmada por anunciar a Tension Tour 2025. Mal posso esperar para partilhar momentos bonitos e selvagens com os fãs de todo o mundo, celebrando a era Tension e muito mais! Tem sido uma viagem emocionante… agora, preparem-se para o vosso close up quando eu disser Luzes, Câmara, Ação… vai haver muito Padaming!”, diz a cantora.

Segue depois para a Ásia e EUA, passando pelo Reino Unido e mais 11 países do continente europeu, entre os quais Portugal, que recebe um concerto único no dia 15 de julho de 2025, no MEO Arena, em Lisboa.

Os bilhetes estarão à venda a partir de 18 de outubro de 2024 em lasttour.org, no mesmo dia em que a artista lança um novo álbum, “Tension II”, que inclui 13 novas canções.

Considerada a maior artista australiana feminina, Kylie Minogue é a rainha indiscutível do pop no seu país, sempre presente nas tabelas internacionais desde a sua alegre e irreverente estreia nos anos 80 com os hits teen-pop "I Should Be So Lucky" e "The Loco-Motion”.

Em 2024 Kylie foi premiada com um Global Icon Award nos BRITs, um Grammy de Melhor Gravação Pop Dance pelo super êxito "Padam Padam", participou na Met Gala, completou a sua primeira residência em Las Vegas, atuou no WeHo Pride, lançou uma série de colaborações de alto nível e deu um espetáculo inspirador, e muito elogiado pela imprensa musical, no BST Hyde Park, em Londres.