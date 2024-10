Joana Marques comenta Pedro Caldeira Jr: "Comenta tudo como se fosse sobre ele"

Hoje continuamos a conhecer Pedro Caldeira Júnior e a sua ocupação enquanto comentador do programa V+ Fama, onde tem a oportunidade de mostrar que conhece todos os hotéis e que priva com o jet set (e também com outras pessoas que até são "civilizadas", como Jessica Athayde):

"Eu adoro quando ser civilizado surge como um elogio. Até porque dá a entender que a maioria de nós come com as mãos, e que de vez em quando lá surge alguém que pode pertencer à elite porque sabe usar os talheres."

Ficamos também a saber quais são as marcas que continuam a ser de luxo e quais as que agora se decidiram associar a Georgina Rodríguez - um big no no :

"Ele acha lindamente que ela use Hermès e o que ela quiser. Simplesmente as amigas da mãe tiveram de pegar fogo a tudo. Noutro dia entrou em casa dos Saviotti, era uma fumarada que não se aguentava, um cheiro a pele de alta qualidade queimada..."