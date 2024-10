“Ou abandonávamos o voo ou chamavam a polícia”. Portuguesa expulsa de avião por usar top curto

Segundo a mesma, quando entrou no avião, um comissário de bordo pediu à portuguesa e uma amiga que a acompanhava para se cobrirem porque estavam a usar um top curto. Apesar do alerta “todas as outras pessoas (incluindo o pessoal de bordo) concordaram que não havia nada de errado com o que estávamos a usar e que os tops não são contra o código de vestuário”.

“Outros passageiros juntaram-se a nós e tentaram defender-nos”, contou, acrescentando à publicação vídeos de outros passageiros do incidente.

Por fim, uma supervisora avisou a portuguesa: “Ou abandonávamos o voo ou chamaria a polícia”. Depois de se comprometer com as jovens de que iria remarcar o voo, já fora do avião “disse que não havia voos”, e “recusou um reembolso”.

“Todas as pessoas que trabalhavam no aeroporto concordaram que se tratava de um ato de preconceito, discriminação e misoginia e que deveríamos intentar uma ação judicial”, contou a portuguesa na publicação.

“Tudo por causa de um assistente de bordo sexista e mal-educado”, acrescentou.