Joana Marques apresenta-nos a Topics de Tiago Paiva, uma rede social para nos salvar das outras redes sociais

Joana Marques foi até ao maior evento digital do país, e quem sabe do mundo, a Topics Digital Meet Up. O evento foi organizado pelo youtuber Tiago Paiva para apresentar a Topics, a rede social que vai fazer história e que nos vai curar da toxicidade de todas as outras redes. A rede que vai mesmo tornar Tiago Paiva num dos portugueses que mais fez pelos seus:



"Aristides de Sousa Mendes, já foste! Acabaste de descer uma posição no top de portugueses que ajudaram o próximo. Ok, salvaste 30 mil pessoas da perseguição nazi mas não criaste nada que se pareça com a Topics!"

No evento marcaram presença conhecidos inluencers como Zezinho.79, Becas Sá, Henrique Sadio, Neuza Jorge e também Silvana com a sua aula de pilates:

"Isto é muito confuso. Ele é a problemática da saúde mental, ele é gajas boas, ele é palestras na piscina, depois vai a Silvana e dá pilates... é uma verdadeira salada russa. Disto não se lembrou o Steve Jobs nas apresentações dos iPhones. Ok, tinha ecrãs gigantes, mas e pilates? Nada."